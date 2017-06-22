Власти Антверпена выявили в городе более 550 радикальных исламистов

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Под контролем властей Антверпена находятся около 600 человек, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии, сообщил губернатор второго по величине города Бельгии Барт Де Вейвер.

"В Антверпене мы активно контролируем 557 человек", — сказал он в эфире телеканала Eén . По словам губернатора, "действительно опасны 189 человек".

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксировано 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года.