В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (424)

БАКУ, 22 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в четверг об уничтожении армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Вечером 21 июня был уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями вооруженных сил Азербайджана в Тертерском направлении фронта", — сообщили в военном ведомстве.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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