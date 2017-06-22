В Киргизии скончался один из пострадавших при взрыве на АГЗС

БИШКЕК, 22 июн – РИА Новости. В Киргизии скончался один из семи пострадавших при взрыве на автогазозаправочной станции в селе Ананьево на побережье Иссык-Куля, об этом РИА Новости сообщили в четверг в пресс-службе минздрава республики.

В понедельник на автогазозаправочной станции (АГЗС) курортного поселка Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии произошел взрыв, погибли отец и 9-летний сын. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле, который заехал на АГЗС на заправку. Еще восемь человек госпитализированы, в том числе владелец станции, впоследствии один пострадавший был выписан. Сгорели несколько грузовых и легковых автомобилей.

"Сегодня, 22 июня 2017 года в шесть утра (03.00 мск), несмотря на усилия врачей, скончался пострадавший в результате взрыва в селе Ананьево Б.А., 1956 года рождения", — сообщила собеседница агентства. У мужчины был тяжелый термический ожог пламенем ста процентов поверхности тела.

В настоящий момент в отделении реанимации Чолпон-Атинской территориальной больницы остаются трое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще трое – находятся в отделении хирургии. В минздраве отметили, что в настоящий момент решается вопрос о транспортировке обожжённых людей в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. "23 июня пройдет консилиум с участием бишкекских врачей о переводе транспортабельных больных в ожоговое отделение БНИЦТиО", — сказали в пресс-службе. Пока, по мнению врачей, все пострадавшие находятся в состоянии ожогового шока и их нельзя транспортировать.

Накануне глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов сообщил, что предварительной причиной взрыва считается нарушение техники безопасности на частной АГЗС, где для перекачки газа использовался насос, изготовленный кустарным способом.