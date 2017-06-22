В КНДР призвали президента Южной Кореи улучшать отношения

ТОКИО, 22 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Власти КНДР считают, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин должен сделать ответственный выбор: пойти по пути сближения с Пхеньяном или же повторить "жалкий путь" его предшественника – Пак Кын Хе.

С таким комментарием выступил представитель комитета по мирному воссоединению страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Глава Южной Кореи усердно трудится над тем, чтобы сохранить лицо, выискивая вину КНДР. Но это – акт самоуничтожения. Он должен прекратить кидаться глупыми и неосторожными словами и совершать поступки, которые раздражают другую сторону (КНДР), и выработать соответствующее отношение для отношений между Южной Кореей и КНДР", — приводит ЦТАК комментарий северокорейского дипломата.

По его словам, заявления, что Мун Чжэ Ин делал в ходе предвыборной кампании, совершенно не соответствуют его выступлениям после избрания на пост президента Южной Кореи.

"Он должен сделать ответственный выбор на роковом перекрестке: либо оставить в истории чистый след путем улучшения отношений между Севером и Югом… или пойти по жалким стопам его предшественника, стелясь перед иностранными силами и консерваторами", — говорится в сообщении.

Накануне Мун Чжэ Ин выразил надежду, что сможет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года, если сложатся благоприятные условия. Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.