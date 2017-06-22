Politico: США готовят новые санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США готовят новые санкции в отношении Венесуэлы, которые могут быть приняты в ближайшие недели, сообщила в среду газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской администрации.

Как отмечается, новые санкции могут быть целевыми, что подразумевает замораживание находящихся под американской юрисдикцией активов, принадлежащих фигурантам "черного списка", а также запрет американским гражданам на любые контакты с ними.

Газета уточняет, что "представители администрации не сообщили, какие чиновники или компании станут объектами санкций в отношении Венесуэлы". Однако, по ее данным, "они допустили, что речь идет о причастных к нарушениям прав человека и к арестам политзаключенных, а также о чиновниках, которые вовлечены в попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро переписать конституцию страны". При этом американские собеседники издания подчеркнули, что Вашингтон не хочет причинить вред рядовым венесуэльцам.