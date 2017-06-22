Индия планирует оснастить Су-30 ракетами с большей дальностью

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ВМС Индии планируют улучшить возможности своих самолетов Су-30, оснастив их ракетами большей дальности и более современными технологиями по обнаружению целей, сообщает газета India Today со ссылкой на источники.

"Мы стремимся улучшить возможности воздушного судна благодаря оснащению его более мощным оружием, в том числе ракетами "воздух-воздух" с областью поражения до 120 километров, такими, как ракеты "Метеор", которые устанавливаются на "Рафалях", — сообщили изданию источники.

По данным издания, индийские ВМС уже обсуждают вопрос улучшения возможностей самолета с российским производителем.

Индия также планирует укрепить планер самолета, чтобы он мог выдержать более тяжелые ракеты с большей дальностью, которые могут быть полезны при проведении специальных операций, сообщили газете источники. Сейчас самолеты проводят модернизацию для того чтобы переносить сверхзвуковую крылатую ракету "Брамос", которая может поражать цели в пределах дальности до 300 километров.

Индия заключила контракт за закупку и производство по лицензии 270 истребителей Су-30МКИ. Уже приняты на вооружение 230, осталось поставить 40 машин. Поставленные в первых партиях самолеты планируется модернизировать.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия продает Индии оружия и военной техники более чем на 4,5 миллиарда долларов.