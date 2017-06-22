Заседание ОАГ в Канкуне закончилось без принятия заявления по Венесуэле

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Заседание генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в мексиканском Канкуне завершилось в среду без принятия какого-либо заявления по ситуации в Венесуэле.

Ранее Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое может быть принято организацией относительно ситуации в стране. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибло, по последним данным, не менее 74 человек.

Текст заявления по Венесуэле главы МИД стран-участниц регионального блока согласовать так и не смогли, в связи с чем он не был включен в текст итоговой резолюции, как и предложение о создании так называемой "контактной группы".

При этом ОАГ отказалась рассматривать все 10 предложений, внесенных для обсуждения самой Венесуэлой, как "не имеющие отношений к заявленной тематике" и в связи с отсутствием времени для их рассмотрения. Среди них было и заявление по исчезновению 43 мексиканских студентов в 2014 году. Заседание ОАГ проходило в Мексике, и власти Венесуэлы обещали поднять этот вопрос в русле обсуждения прав человека.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже записал себе в победу итоги генассамблеи организации, из которой его страна начала процедуру выхода. "Мы постояли за себя своей любовью и работой, мы добились великой победы в ОАГ", — сказал президент. При этом он фактически прямо во время заседания сместил с поста главу МИД Делси Родригес, мотивировав это необходимостью выдвигать её кандидатуру на выборах в учредительное собрание в конце июля.

Мадуро поблагодарил Родригес. "Она заслуживает признания страны, потому что защищала как тигрица мир, суверенитет и независимость Венесуэлы", — приводит портал Noticias24 заявление президента. Новым министром назначен нынешний представитель Венесуэлы в ОАГ Самуэль Монкада.