Мексиканская оппозиция заявила о попытке электронного шпионажа

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Президент одной из крупнейших оппозиционных сил Мексики Партия национального действия (ПНД) Рикардо Анайя в среду заявил о попытке электронного шпионажа против себя и своих соратников.

По словам Анайя, на мобильные телефоны руководства партии приходили ссылки на одну из вредоносных программ, с помощью которых можно осуществлять внешний контроль за содержимым мобильных устройств. Речь шла о телефонах самого Анайи, генерального секретаря партии Дамиана Сепеды, координатора ПНД в палате депутатов Марко Кортеса и пресс-секретаря партии Фернандо Родригеса Доваля.

"Пока — и я должен сказать это откровенно — мы верим, что ни одно из сообщений не было открыто, то есть, к счастью, мы были осторожны с открыванием сообщений, присланных с неизвестного номера", — сказал лидер ПНД на пресс-конференции.

Анайя пообещал, что подобные действия злоумышленников не останутся без ответа, партия намерена предпринять все возможные действия, чтобы наказать кибер-шпионов. Мексиканское законодательство предусматривает в качестве меры наказания на такие преступления тюремный срок от шести до 12 лет.

Это уже не первая подобная история за последние дни в Мексике. Ранее в среду генеральная прокуратура Мексики открыла дело в связи с данными о якобы имевшем месте шпионаже в отношении журналистов, защитников прав человека и общественных активистов. Ведомство пообещало провести все необходимые действия, включая экспертизы, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.