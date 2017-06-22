Трамп пообещал удаленным районам США улучшить доступ к интернету

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пообещал улучшить доступ к широкополосному интернету соотечественникам из удаленных районов страны.

"Я включу этот пункт в инфраструктурный план общей стоимостью 1 триллион долларов, чтобы способствовать более быстрому и масштабному доступу к широкополосному интернету для удаленных районов Америки", — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Президент пообещал, что его инфраструктурный план будет также сфокусирован на внедрении новых технологий, в том числе, в фермерских хозяйствах. "Если мы продолжим готовить наших работников с помощью этих новых технологий, это позволит нам вступить в новую эру процветания для американского сельского хозяйства и для фермеров", — сказал он.