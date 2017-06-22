Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Май на встрече в Елисейском дворце в Париже. 13 июня 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Май на встрече в Елисейском дворце в Париже. 13 июня 2017

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что отношения между Францией и Великобританией после Brexit будут крепкими и основанными на прагматизме.

"Прагматизм будет определять наши новые отношения", — заявил Макрон в интервью газете Guardian, отметив, что страны будут сотрудничать в сфере обороны и борьбы с терроризмом.

На вопрос о том, открыт ли для Британии путь назад, президент сказал: "Двери открыты до тех пор, пока вы не прошли через них… С момента, когда речь уже идет о сроках и задачах, очень сложно вернуться, мы должны быть честны друг с другом".

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. 13 июля 2016 года правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй.