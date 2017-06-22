Деньги экс-диктатора Пиночета возвратят его родным

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Чилийский суд в среду принял решение вернуть семье бывшего диктатора Аугусто Пиночета 4,8 миллиона долларов, замороженных на счетах в рамках расследования дела о хищениях бюджетных средств.

Средства были заблокированы еще в 2004 году. Тогда же были обнаружены счета, которые экс-диктатор имел в иностранных банках. В 2013 году чилийские власти временно снимали ограничения на использование этих средств для уплаты налогов на недвижимость, зарегистрированную на его имя и его родных.

Помимо долларовых средств, семьей экс-диктатора будут возвращены 124,5 миллиона чилийских песо (порядка 187 тысяч долларов), 24 объекта недвижимости, три автомобиля, отмечает портал 24 Horas.

Генерал Пиночет возглавил в сентябре 1973 года военный переворот в Чили, а затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.