СМИ: Пенс не будет использовать деньги сторонников на адвоката по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс не намерен привлекать средства комитета своих сторонников для оплаты частного адвоката, который будет представлять его на рассмотрении по так называемому делу о связях с Россией, сообщила в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

"Пенс решил не использовать средства комитета сторонников для оплаты частного адвоката", — говорится в сообщении. Там указывается, что на прошлой неделе один из источников сообщил газете противоположную информацию. Также говорится о том, что офис Пенса отказался комментировать данную информацию. При этом его официальный представитель подчеркнул, что вице-президент не будет использовать средства налогоплательщиков.

"Пока не ясно, откуда Пенс возьмет деньги для оплаты услуг юриста, которые могут быть чрезвычайно дорогими", — говорится в материале. При этом подчеркивается, что использование на подобные цели денег, которые собирают для политиков комитеты их сторонников, не противоречит закону.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".