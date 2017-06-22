Советники Трампа обсудили с Аббасом ближневосточное урегулирование

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, помощник президента Джейсон Гринблатт и генконсул США в Иерусалиме Дональд Блоум встретились в Рамалле с главой ПНА (Палестинская национальная администрация) Махмудом Аббасом, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

"Кушнер и Гринблатт обсудили с президентом Аббасом приоритеты палестинцев и потенциальные последующие шаги (в ближневосточном урегулировании — ред.), признавая необходимость предоставить палестинцам экономические возможности и обеспечить крупные инвестиции в палестинскую экономику", — говорится в сообщении.

Как и на предшествующей встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, советники Трампа заявили о том, что урегулирование потребует времени.

По возвращении в Вашингтон Кушнер и Гринблатт представят свои выводы Трампу, госсекретарю Рексу Тиллерсону и советнику президента по национальной безопасности Герберту Макмастеру.