ФБР считает, что напавший на полицейского в Мичигане действовал в одиночку

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. ФБР считает, что канадец, напавший на полицейского в аэропорту американского города Флинт (штат Мичиган), действовал без сообщников, заявил в среду представитель ведомства Дэвид Гелиос.

"Мы не считаем, что у него были сообщники, и не думаем, что это был заговор. На данный момент мы полагаем, что он действовал в одиночку", — сказал Гелиос на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

Представитель ФБР отметил, что виновнику инцидента — 52-летнему канадцу Омору Фтуи — на данный момент предъявлены обвинения в совершении акта насилия в международном аэропорту с причинением тяжкого телесного вреда. Вместе с тем, он предупредил, что "расследование находится на очень ранней стадии, и могут быть выдвинуты новые обвинения".

Гелиос также отметил, что пока неизвестно, можно ли говорить о "саморадикализации" нападавшего. "Сейчас мы изучаем его электронные устройства и обыскиваем автомобиль", — сказал он.

В свою очередь, представители аэропорта сообщили, что пострадавший полицейский находится местном госпитале в стабильном состоянии.