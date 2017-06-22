Глава ПМР: КПП в Молдавии могут вызвать кризис в непризнанной республике

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) могут вызвать экономический кризис в ПМР, заявил в интервью газете "Известия" президент ПМР Вадим Красносельский.

По его словам, "когда происходит кризис в России, жители из регионов едут работать в Москву, другой мегаполис, но остаются в России". В ПМР же у многих граждан несколько паспортов и "как только экономика шатается, люди уезжают на заработки", рассказал Красносельский.

"Я их не упрекаю. Для них открыты Молдавия, Украина, Россия, для многих — и Европа. Но для нас страшно терять людей. Поэтому эти КПП могут спровоцировать экономический кризис, а он повлечет за собой массовую миграцию населения", — сказал он.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.