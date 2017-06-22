Красносельский уверен, что рано или поздно Россия признает Приднестровье

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Приднестровья (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) Вадим Красносельский убежден, что рано или поздно Россия признает республику.

"Я уверен, что рано или поздно так и будет", — сказал он в интервью газете "Известия".

По его мнению, у ПМР "есть все основания быть признанной". "Самое главное — Молдавия от нас юридически отказалась. 23 июня 1990 года было принято решение, в котором документы об образовании МССР были признаны ничтожными. Тогда Молдавия не только вышла из состава СССР, но из состава Молдавской ССР, оставив нас в свободном плавании", — отметил Красносельский.

"Это теперь сильно раздражает молдавскую сторону. Это была их очень серьезная стратегическая ошибка — но в те годы они были на волне эйфории суверенитета", — добавил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-