МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский призывает партнеров по урегулированию в формате "5+2" обратиться к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу для скорейшего созыва переговоров в рамках "5+2".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате прошел в начале июня 2016 года.

Как заявил Красносельский в интервью газете "Известия", с начала 2017 года Тирасполь заметил нежелание партнеров "пообщаться в формате "5+2". "Я не вижу желания ни у кого, кроме России и Приднестровья, созвать "5+2". На словах все участники формата — за, а на деле — нет. Так давайте обратимся совместно к Курцу!", — сказал лидер ПМР.

По его словам, сегодня определенные силы хотят выдавить Приднестровье и Россию из переговорного процесса. "Приднестровье имеет равные права и равные обязанности в формате "5+2", а нас хотят лишить голоса. Нас пытаются поставить перед выбором, когда уже будет принято решение за спиной у Тирасполя. Наболевший и избитый вопрос — КПП на территории Украины – тому подтверждение", — добавил он.

Красносельский заявил, что на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном 30 марта в Голерканах (Молдавия) обратился к нему с вопросом, поддерживает ли тот формат "5+2". "Он ответил утвердительно. Я предложил подписать совместное обращение на английском и русском языках действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу, от которого сейчас во многом зависит сбор этой площадки. Уверяю вас, если бы он получил обращение президентов двух противоборствующих сторон, он бы занялся организацией этой встречи", — пояснил Красносельский. "30 марта Игорь Николаевич ответил согласием. Затем взял паузу на пару дней. На дворе 20 июня", — заключил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.