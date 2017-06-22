МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский призывает партнеров по урегулированию в формате "5+2" обратиться к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу для скорейшего созыва переговоров в рамках "5+2".
Как заявил Красносельский в интервью газете "Известия", с начала 2017 года Тирасполь заметил нежелание партнеров "пообщаться в формате "5+2". "Я не вижу желания ни у кого, кроме России и Приднестровья, созвать "5+2". На словах все участники формата — за, а на деле — нет. Так давайте обратимся совместно к Курцу!", — сказал лидер ПМР.
Красносельский заявил, что на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном 30 марта в Голерканах (Молдавия) обратился к нему с вопросом, поддерживает ли тот формат "5+2". "Он ответил утвердительно. Я предложил подписать совместное обращение на английском и русском языках действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу, от которого сейчас во многом зависит сбор этой площадки. Уверяю вас, если бы он получил обращение президентов двух противоборствующих сторон, он бы занялся организацией этой встречи", — пояснил Красносельский. "30 марта Игорь Николаевич ответил согласием. Затем взял паузу на пару дней. На дворе 20 июня", — заключил он.