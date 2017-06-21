ФБР допрашивает мужчину, напавшего на полицейского в аэропорту в Мичигане

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. ФБР допрашивает мужчину, напавшего на полицейского с ножом в аэропорту "Бишоп" города Флинт в штате Мичиган, мотивы подозреваемого выясняются, говорить о терроризме пока рано, говорится в заявлении офиса ФБР в Детройте.

"Подозреваемый задержан, его допрашивают офицеры правоохранительных органов", — говорится в заявлении.

"Мы знаем о сообщениях, что нападавший непосредственно перед нападением на офицера или даже в ходе нападения делал ряд заявлений, но сейчас слишком рано говорить об их сути и о том, было ли это террористическим актом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский, раненный в результате нападения, находится в стабильном состоянии.