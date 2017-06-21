Макрон: США нравится свобода, но они не ценят правосудие, как европейцы

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. США не ценят правосудие в той же степени, как европейцы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ряду европейских газет, в том числе испанской El País.

"США нравится свобода так же, как и нам, но они не ценят правосудие в той степени, как мы. Европа – единственное место в мире, где свобода личности, демократический дух и социальная справедливость объединились в такой степени. Поэтому возникает следующий вопрос: сможет Европа защитить свои глубокие ценности, которые она распространяла в мире на протяжении десятилетий? Или будет прятаться перед ростом нелиберальных демократий и авторитарных режимов?" — сказал французский президент.

Макрон заявил, что путь решения европейских проблем – сильный франко-германский союз, такой, какой был во времена Гельмута Коля и Франсуа Миттерана. "Надо создать Европу, которая будет защищать при помощи настоящей политики в области обороны и общей безопасности. Надо быть более эффективными перед лицом большой миграции, реформировав систему защиты границ, политику в области миграции и права на получение убежища", — добавил французский лидер.

Он также призвал к сотрудничеству полиции и судебных органов в борьбе с терроризмом.

Вторым этапом, по мнению французского лидера, должна стать большая интеграция в еврозоне, в частности он поддерживает идею единого бюджета зоны евро.