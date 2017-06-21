В больнице рассказали о состоянии раненного под Вашингтоном конгрессмена

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Состояние конгрессмена Стива Скализа, раненного во время вооруженной атаки под Вашингтоном, оценивается как удовлетворительное.

"Конгрессмен Стив Скализ продолжает показывать хороший прогресс. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и начинает продолжительный период восстановления и реабилитации", — говорится в сообщении больницы MedStar, где находится политик.

В минувшие выходные состояние Скализа после проведенных операций улучшилось с критического до серьезного. Он начал лучше реагировать и общаться с близкими.

Стрельба произошла 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

В ходе нападения Скализ получил ранение в бедро, в результате были повреждены кости, внутренние органы и кровеносные сосуды. Скализ потерял много крови, поэтому ему было сделано несколько переливаний.