В доме устроившего взрыв в Брюсселе нашли материалы для взрывчатки

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция обнаружила материалы для производства взрывчатки дома у устроившего взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на центральном вокзале Брюсселя чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но взрывы оба раза были слабыми, никто не пострадал. Прокуратура возбудила дело по статье "попытка террористического убийства". Террорист оказался 36-летним гражданином Марокко. СМИ уточнили, что его звали Усама.

По информации RTBF, полицейские саперы около полудня в среду завершила обыски дома у террориста, проживавшего в эмигрантской коммуне Моленбек-Сен-Жан. "Были найдены предметы, позволяющие изготавливать взрывчатку", — сообщил телеканал.

Бургомистр Моленбека Франсуаза Шепманс, в свою очередь, сообщила, что в 2016 году Усама З. проходил по делу о наркотиках, но никаких правонарушений, связанных с терроризмом, за ним ранее не числилось. Он с 2013 года жил в Моленбеке и, по информации издания Soir, являлся владельцем салона связи и занимался установкой телекоммуникационного оборудования.