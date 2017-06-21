ФБР: напавший на конгрессменов в США стрелок не был связан с террористами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженный злоумышленник, напавший на группу республиканских политиков в американском штате Виргиния, действовал в одиночку и не был связан с терроризмом, считают в ФБР.
"ФБР полагает, что стрелок действовал в одиночку. Мы также полагаем, что он не был связан с терроризмом", — заявил на пресс-конференции представитель ведомства Эндрю Вейл.
Ранее сообщалось, что нападавший активно выражал недовольство политикой президента Дональда Трампа в социальных сетях, а во время предвыборной гонки был волонтером в президентской кампании демократа сенатора Берни Сандерса.