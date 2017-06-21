ФБР: напавший на конгрессменов в США стрелок не был связан с террористами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженный злоумышленник, напавший на группу республиканских политиков в американском штате Виргиния, действовал в одиночку и не был связан с терроризмом, считают в ФБР.

Неделю назад 66-летний Джеймс Ходжкинсон в городе Александрия открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников, игравших в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

"ФБР полагает, что стрелок действовал в одиночку. Мы также полагаем, что он не был связан с терроризмом", — заявил на пресс-конференции представитель ведомства Эндрю Вейл.

Ранее сообщалось, что нападавший активно выражал недовольство политикой президента Дональда Трампа в социальных сетях, а во время предвыборной гонки был волонтером в президентской кампании демократа сенатора Берни Сандерса.