Доказательств связей штаба Трампа с Россией нет, заявил экс-глава МВБ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Основываясь на источниках, которые есть и были в наличии у американских спецслужб, а также открытых источниках, доказательств, что представители штаба президента США Дональда Трампа или он сам имели сговор с Россией или другими иностранными правительствами, нет, заявил экс-глава министерства Внутренней Безопасности (МВБ) Джей Джонсон.

"Нет — основываясь на открытых источниках, и нет – основываясь на информации, которая поступала непосредственно от разведки", — сказал он в ходе слушаний Палаты представителей по якобы вмешательству РФ в выборы в США, отвечая на вопрос конгрессменов, есть ли какие-либо доказательства связей штаба Трампа или его самого с Россией или другими правительствами в части влияния на выборы.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.