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Пожар в Португалии могли спровоцировать, сообщили СМИ

18:1221.06.2017
(обновлено: 18:15 21.06.2017)
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© AFP 2017 / Joana SousaЛесные пожары в Португалии. Архивное фотоЛесные пожары в Португалии. Архивное фото
© AFP 2017 / Joana Sousa

МАДРИД, 21 июн — РИА Новости. Пожар в центральной части Португалии, жертвами которого стали 64 человека, был спровоцирован, сообщает издание Publico, которое приводит заявление главы ассоциации "Лига португальских пожарных" Жайме Марта Суариша (Jaime Marta Soares).

Последствия лесных пожаров в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров
В субботу в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах. Число погибших составило 64 человека, лишь половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах достигло 200 человек.

В среду президент "Лиги португальских пожарных" — ассоциации, которая объединяет почти всех пожарных страны, — Жайме Марта Суариш заявил, что "пожар имеет криминальное происхождение", сообщает издание Publico. "Я убежден, что буря началась позже, чем вспыхнул пожар, огонь сильно распространился, когда она началась", — заявил Суариш. По его словам, между началом пожара и началом сухой бури прошло два часа.

По его мнению, необходимо провести тщательное расследование, которое помогло бы "установить правду". Суариш напомнил, что в Португалии от 26% до 32% пожаров вызваны деятельностью человека.

Местные жители сидят возле дома во время лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante
В Португалии из-за пожаров эвакуировали жителей 27 деревень
Ранее руководитель судебной полиции Алмейда Родригес заявил, что "все указывает на естественные причины". "Мы даже нашли дерево, в которое попала молния. Мы установили, что причиной огня стали сухие бури", — заявил он.

В тушении пожара в Педроган-Гранди участвуют 1,2 тысячи пожарных, более 400 единиц техники, пять самолетов, в среду сюда прибыли 40 военных из Испании. Около 95% огня или потушено, или находится под контролем, однако остающиеся очаги крайне сильные. В районе сгорело 30 тысяч гектаров леса. В муниципалитете Гойш (округ Коимбра), где накануне сложилась наиболее сложная ситуация, остаются активными два очага, остальной огонь локализован. Здесь продолжают работать 13 самолетов, 400 единиц техники и более тысячи человек.

Между тем огонь продолжает распространяться на соседние районы. Из муниципалитета Пампильоза-да-Серра (округ Коимбра) эвакуированы девять деревень.

Помимо Лейрии, Каштелу-Бранку и Коимбры, где бушуют пожары, крайне высокая степень опасности возникновения очагов существует в 30 муниципалитетах в 11 округах страны.

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© Ruptly
Пожарные пытаются остановить распространение огня в лесах Португалии
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