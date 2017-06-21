Кибератака не повлияла на результаты выборов в США, заявил экс-глава МВБ

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Кибератака на Демократическую партию США не повлияла на результаты выборов в стране, заявил в рамках слушаний в американской палате представителей по "вмешательству РФ" экс-глава министерства внутренней безопасности Джей Джонсон.

"Основываясь на тех данных, которыми мы обладали и о которых мне известно — нет", — ответил он на вопрос конгрессменов, повлияла ли кибератака на Демпартию США на результаты выборов.

Он также заявил, что уверен, что Россия причастна к этому взлому, и "сожалеет", что не поделился этой информацией с избирателями до выборов в США.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.