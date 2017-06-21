Богданов обсудил с послом Египта Сирию, Катар и Ливию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Мохамедом Эльбадри ситуацию в Сирии, вокруг Катара, а также положение дел в Ливии, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования в Сирии, ситуацию вокруг Катара, положение дел в Ливии", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы были затронуты также некоторые практические аспекты многопланового двустороннего российско-египетского сотрудничества.

Беседа состоялась по инициативе посла Египта в Москве.