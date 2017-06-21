"Российские хакеры" не влияли на подсчет голосов на выборах, считают в ФБР

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Представители министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований США считают, что "российские хакеры" не повлияли на подсчет голосов на выборах.

На слушаниях в комитете по разведке сената США глава комитета Ричард Берр спросил представителей ведомств о том, повлияли ли хакеры на подсчет голосов. Все трое отрицательно ответили на этот вопрос. На слушаниях дают показания исполняющие обязанности директора департамента в МВБ Сэмюэл Лайлс и Джанетт Манфра, а также помощник директора контрразведки ФБР Билл Пристэп.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".