В НАТО не знают, был ли Шойгу в одном из самолетов, которые сопровождали

РИА НОВОСТИ. В НАТО НЕ ЗНАЮТ, БЫЛ ЛИ ШОЙГУ В ОДНОМ ИЗ САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ НАД БАЛТИЙСКИМ МОРЕМ СОПРОВОЖДАЛИ ИСТРЕБИТЕЛИ АЛЬЯНСА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ