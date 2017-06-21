Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер во время официальной встречи в Кремле. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия и Бразилия подчеркивают важность усилий по продвижению реформы ООН, РФ также поддерживает Бразилию как кандидата в постоянные члены реформированного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам переговоров.

"Россия и Бразилия подчеркивают важность усилий по продвижению реформы ООН в целях наиболее адекватного отражения современных реалий и повышения таким образом эффективности работы ООН для успешного противодействия общим глобальным вызовам. Оба государства отмечают необходимость продолжения межправительственных переговоров по вопросу реформы Совета Безопасности ООН в целях повышения представительности этого органа, несущего основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности", — говорится в документе.

"В связи с этим Россия вновь подчеркивает, что поддерживает Бразилию, как достойного и сильного кандидата на место постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН", — отмечается в документе.