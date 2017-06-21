Россия и Бразилия будут углублять координацию в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. РФ и Бразилия намерены углублять координацию в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.

"Только что мы подписали с президентом совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге. Оно предусматривает более высокий уровень координации и усилий наших стран в борьбе с новыми вызовами и угрозами, с терроризмом, по поддержке мира, стабильности, нераспространения, контроля над вооружениями", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Мишелем Темером.