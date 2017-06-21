В Минюсте Азербайджана рассказали о состоянии здоровья блогера Лапшина

БАКУ, 21 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Состояние здоровья арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, находится под постоянным контролем, заявил в среду журналистам начальник управления по правам человека и связям с общественностью Минюста Азербайджана Фаиг Гурбанов.

По его словам, самочувствие и условия содержания каждого заключенного в пенитенциарных учреждениях находятся в центре внимания.

"Для этого функционирует главное медицинское управление министерства. Самочувствие Александра Лапшина, как и каждого заключенного, находится под контролем. Если у кого-то проблемы со здоровьем, то приглашается бригада врачей и принимаются меры для устранения проблем", — сказал Гурбанов.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.