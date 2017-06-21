В МИД Германии не знают о содержании законопроекта о реинтеграции Донбасса

БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Властям Германии ничего неизвестно о содержании законопроекта о реинтеграции Донбасса, заявил в среду официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Насколько я проинформирован, мы не знаем ничего о содержании такого закона", — сказал он на брифинге.

Он подчеркнул, что власти Германии и Франции в качестве посредников в конфликте делают все для его мирного урегулирования.

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.