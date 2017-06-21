В Таиланде запретили мероприятие в честь годовщины революции 1932 года

БАНГКОК, 21 июн – РИА Новости. Полиция Таиланда запретила мероприятие на Королевской площади в Бангкоке, которое активисты собирались провести в честь 85-й годовщины революции 1932 года, обеспечившей переход страны от абсолютной к конституционной монархии, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Запрет основан на приказе номер 3/2015 Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство Таиланда), который имеет силу закона и запрещает любые политические собрания более пяти человек без получения специального разрешения, сообщает издание.

Полицейским властям известно о том, что пять групп активистов готовят мероприятие, которое собираются провести на Королевской площади в субботу, в день 85-летия революции 1932 года, однако разрешение на такое мероприятие они не получали. В связи с этим в случае, если мероприятие все-таки будет организовано, полиция ответит строгими мерами в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

При этом власти не запрещают праздновать 85-летие революции: все другие мероприятия в честь этого события, не проходящие на Королевской площади, такие как традиционная конференция в Тхаммасатском университете, пройдут в обычном режиме.

Для активистов продемократического движения мероприятие на Королевской площади важно потому, что именно здесь в 1932 году участники революции публично зачитали первую конституцию Сиама (ныне Таиланд). Королевская площадь находится в исторической части Бангкока у дворца Дусит, в котором после революции разместился парламент страны. На площади, в центре которой расположена конная статуя короля-реформатора Чулалонгкорна (Рамы Пятого), отменившего рабство и проводившего политику модернизации Сиама, ежегодно проводятся военные парады и другие официальные мероприятия.

Революционный переворот 1932 года, совершенный "Кхана Ратчадон" ("Народной партией") – группой офицеров и гражданских чиновников среднего звена, получивших образование в Европе, считается точкой отсчета развития таиландской демократии. Члены "Кхана Ратчадон" после революции стали основателями нескольких политических партий, которые начали соперничать между собой за голоса избирателей. Также в 1932 году военные в Таиланде впервые выступили в составе группы, свергнувшей существовавший политический строй. С 1932 года в Таиланде произошло 19 успешных военных переворотов, и было принято 20 конституций, последняя из которых – в 2017 году.

В настоящее время у власти в стране находится правительство, назначенное военными после государственного переворота 2014 года. Переход к гражданскому правлению и всеобщие выборы планируются на вторую половину 2018 года. Военные пришли к власти в мае 2014 года под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего уличные столкновения и кровопролитие.