МИД Кубы: указ Трампа не противоречит выполнению уже подписанных соглашений

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ни один из тезисов президентского указа Дональда Трампа, касающегося нового курса Вашингтона в отношении Кубы, не исключает возможности продолжения двустороннего диалога или выполнения ранее подписанных соглашений, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Я не слышал ни одного слова в речи президента Трампа и не читал ни одного предложения в приказе, в президентском указе, который только что вышел, которое бы исключало диалог или сотрудничество или указывало бы на невыполнение ранее подписанных двусторонних соглашений. И со стороны Кубы, конечно, есть готовность к диалогу и сотрудничеству — в условиях различной позиции в вопросах, о которых уже шла речь", — сказал Парилья в интервью телеканалу RT.

На вопрос о том, продолжается ли диалог между двумя странами на техническом уровне, глава дипведомства подчеркнул, что "это будет зависеть от правительства США".

Глава МИД отметил, что одним из факторов, побудивших экс-президента США Барака Обаму вступить в диалог с Кубой, стал прочный, единодушный консенсус стран Латинской Америки и Карибского региона, которые выступили за прекращение экономической блокады Кубы и против ее исключения из глобальных политических процессов.

"Таким образом, прежняя политика США, включая позицию президента Обамы и всех его предшественников, постепенно превратилась в непреодолимое препятствие (это буквальные слова американского правительства) в отношениях между США и странами Латинской Америки и Карибского бассейна", — констатировал Парилья.

С точки зрения министра, слова президента Трампа о том, что Куба якобы повинна в обострении кризиса в Венесуэле "напоминают охоту на ведьм". "Ему осталось только обвинить нас в глобальном потеплении, но дело в том, что он его не признаёт. Однако во всём остальном, разумеется, виновата Куба", — указал он.

Парилья воздержался от ответа на вопрос о том, будет ли способен Трамп на диалог с Кубой, основанный на принципах уважения. "Я не знаю. Вопрос очень гипотетический. Факты будут говорить сами за себя. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Современный президент США, ориентированный на интересы, которые он объединяет фразой "Америка прежде всего", интересы своих избирателей, американских граждан, которые за него голосовали, должен был бы понимать: он делает то, что противоречит всему этому", — сказал глава МИД Кубы.