МИД Кубы: указ Трампа не противоречит выполнению уже подписанных соглашений

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ни один из тезисов президентского указа Дональда Трампа, касающегося нового курса Вашингтона в отношении Кубы, не исключает возможности продолжения двустороннего диалога или выполнения ранее подписанных соглашений, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья.
"Я не слышал ни одного слова в речи президента Трампа и не читал ни одного предложения в приказе, в президентском указе, который только что вышел, которое бы исключало диалог или сотрудничество или указывало бы на невыполнение ранее подписанных двусторонних соглашений. И со стороны Кубы, конечно, есть готовность к диалогу и сотрудничеству — в условиях различной позиции в вопросах, о которых уже шла речь", — сказал Парилья в интервью телеканалу RT.
На вопрос о том, продолжается ли диалог между двумя странами на техническом уровне, глава дипведомства подчеркнул, что "это будет зависеть от правительства США".
"Таким образом, прежняя политика США, включая позицию президента Обамы и всех его предшественников, постепенно превратилась в непреодолимое препятствие (это буквальные слова американского правительства) в отношениях между США и странами Латинской Америки и Карибского бассейна", — констатировал Парилья.
С точки зрения министра, слова президента Трампа о том, что Куба якобы повинна в обострении кризиса в Венесуэле "напоминают охоту на ведьм". "Ему осталось только обвинить нас в глобальном потеплении, но дело в том, что он его не признаёт. Однако во всём остальном, разумеется, виновата Куба", — указал он.
Парилья воздержался от ответа на вопрос о том, будет ли способен Трамп на диалог с Кубой, основанный на принципах уважения. "Я не знаю. Вопрос очень гипотетический. Факты будут говорить сами за себя. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Современный президент США, ориентированный на интересы, которые он объединяет фразой "Америка прежде всего", интересы своих избирателей, американских граждан, которые за него голосовали, должен был бы понимать: он делает то, что противоречит всему этому", — сказал глава МИД Кубы.