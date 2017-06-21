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В мире

Эксперт: Эр-Рияд ждут реформы при сохранении курса внешней политики

14:5321.06.2017
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КАИР, 21 июн — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Назначение нового наследного принца Саудовской Аравии 31-летнего Мухаммеда бен Салмана означает эпоху реформ, свидетельствует о стабильности власти в этой стране, а также о сохранении основных принципов внешней политики, считает директор Саудовского ближневосточного центра стратегических и юридических исследований в Эр-Рияде Анвар Ишки.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Неожиданный для многих шаг

"Внешняя политика Саудовской Аравии не изменится. Королевство придерживается устойчивой линии по сотрудничеству, экономическому и политическому партнерству, диалогу, цель которых — мир без терроризма и экстремизма", — сказал эксперт.

Он напомнил, что "основы политики Саудовской Аравии были заложены еще при короле Абдель Азизе, королевство вносило коррективы в соответствии с переменами, которые происходили в мире".

Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Борьба продолжится: в Саудовской Аравии новый наследный принц
По его словам, решение о смене наследного принца в королевстве стало для многих наблюдателей неожиданным шагом. "Мы знаем, что Саудовская Аравия поставила в тупик многих, кто ожидал раскола или противоречий, говорили и о том, что руководители страны – люди в возрасте. Это решение свидетельствует о том, что королевство управляется органами власти, представленными Советом присяги и Консультативным советом, а также Советом экспертов. Мы не удивлены этими переменами, мы знаем, что эти перемены необходимы на данном этапе", — сказал Ишки.

Новатор и труженик

По мнению саудовского эксперта, новый наследный принц Мухаммед бен Салман – очень трудоспособный и открытый политик, готовый прислушиваться к другому мнению и поддерживающий новые идеи.

Он, в частности, является автором документа "Видение-2030" о развитии королевства на ближайший период.

Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Экономисты оценили риски от политических перестановок в Саудовской Аравии

"Одна из главных особенностей нового наследного принца Мухаммеда бен Салмана состоит в том, что он мыслит стратегически. У него всегда есть видение на будущее, он стремится к достижению мира в регионе, очень много работает в течение дня, много думает о развитии Саудовской Аравии, укреплении ее отношений с арабским и исламским миром, международным сообществом. Он склонен к диалогу, хороший собеседник, готов выслушивать другие мнения, поддерживает новые идеи", — сказал Ишки.

Королевство нового уровня

Саудовский эксперт подчеркнул, что королевство в своей внешней и внутренней политике "нацелено на будущее и стремится достичь определенного уровня. Королевство встало на путь усиления своей роли через партнерство и сотрудничество, во имя мира и сотрудничества".

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Востоковед прокомментировал смену наследного принца в Саудовской Аравии

"Саудовскую Аравию связывают хорошие отношения со всеми крупными державами, в особенности с Россией и с США", — добавил он.

Ишки упомянул состоявшуюся недавно встречу президента России Владимира Путина с принцем Мухаммедом бен Салманом и сложившееся между ними взаимопонимание. По его словам, это означает, что "российский лидер осознает значимость Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, важность политического и экономического сотрудничества в регионе и в мире".

Нынешний саудовский монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, как и пятеро его предшественников, является сыном короля Абдель Азиза – основателя правящей династии в саудовском королевстве. 81-летний король Салман находится на престоле с января 2015 года. Сменив наследного принца на своего 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана, он открыл путь к власти новому молодому поколению династии Аль Сауд.

Мухаммед бен Салман. Архивное фото
© AFP 2017 / Fayez Nureldine
Новый наследный принц Саудовской Аравии стал вице-премьером

По данным арабских СМИ, и до назначения наследным принцем Мухаммед бен Салман занимал ключевые позиции в руководстве королевства. В частности, он занимал пост министра обороны, отвечал за ведение военных действий в Йемене, а также за политику в области энергетики и за подготовку планов королевства на постнефтяную эпоху. Став наследным принцем, Мухаммед бен Салман занял пост вице-премьера правительства королевства, сохранив должность главы минобороны страны.

Назначение произошло в очень непростое для Саудовской Аравии время: страна фактически ведет войну против повстанцев-хуситов в Йемене, возглавляя так называемую арабскую коалицию. Кроме того, ситуацию в зоне Персидского залива осложняет дипломатический конфликт с Катаром, который обвиняют в поддержке терроризма, вмешательстве во внутренние дела других арабских государств. Но своим главным соперником в регионе Саудовская Аравия считает Иран, который обвиняют во вмешательстве во внутренние дела королевства, попытке распространить свое влияние на государства Персидского залива, Ливан, Ирак, Сирию и Йемен.

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