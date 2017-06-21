МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полицейский из американского штата Миннесота, год назад застреливший афроамериканца, сначала попросил его выключить фары и не доставать оружие, после чего открыл по нему огонь, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, подробности инцидента стали известны после публикации в социальной сети Facebook видео с регистратора патрульной машины. На записи видно, что полицейский сначала вежливо просит афроамериканца выключить фары и не доставать оружие, после чего внезапно открывает огонь.

Как сообщается, видео публикуется впервые, хотя ранее информация об этой записи появлялась в СМИ. Запись также была продемонстрирована в суде.

Инцидент в Миннесоте произошел в июле прошлого года в городе Фолкон-Хайтс. Полицейский выстрелил в молодого человека и ранил его, 32-летний Филандо Кастил скончался в больнице, куда был госпитализирован. Офицер Джеронимо Йанез был оправдан 16 июня 2017 года. В связи с этим сотни людей вышли на улицы с протестами.