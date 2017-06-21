МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Девять жертв программ для шпионажа подали заявление с требованием о расследовании в генпрокуратуру Мексики, сообщает газета New York Times.

Ранее лаборатория Citizen Lab Торонтского университета в своем докладе сообщила, что мексиканские журналисты, адвокаты и активисты стали объектами шпионских программ, созданных в Израиле и "продаваемых исключительно правительствам". Целью шпионских программ стали также люди, участвующие в расследовании дел о коррупции и предполагаемых нарушениях прав человека со стороны служб безопасности. Они получали сообщения, содержащие ссылки. После того, как владелец девайса проходил по ссылке, устройство становилось открытым для слежки.

По данным издания, шпионская программа носит название "Пегас" (Pegasus), она способна отслеживать звонки, текстовые сообщения и электронную почту на мобильном телефоне. Сообщается, что программа была продана правительству Мексики "при обязательном условии, что она будет использоваться только в отношении террористов и криминальных группировок".

Те, кто требует проведения расследования, заявляют, что действительно независимое расследование может быть гарантировано только в том случае, если в нем примут участие международные группы экспертов, сообщает газета.

Отмечается, что в докладе лаборатории Citizen Lab отсутствует убедительное доказательство того, что шпионские программы связаны с определенными государственными учреждениями в Мексике.

Правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека, журналистами, активистами.