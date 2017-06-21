Британское правительство разработает новые законы по миграции и санкциям

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Правительство британского премьера Терезы Мэй пообещало в связи с Brexit разработать ряд законопроектов, в том числе по вопросам миграции, санкций и ядерной безопасности.

"Будет внесен законопроект об отмене европейского законодательства, задачей которого будет обеспечение определенности для людей и бизнеса. Этот законопроект будет дополнен другими законопроектами, направленными на то, чтобы Соединенное Королевство добилось успеха от Brexit. Это предполагает разработку национальных стратегий в сферах миграции, международных санкций, ядерной безопасности, сельского хозяйства и рыболовства", — сказала королева Великобритании Елизавета Вторая, выступая в среду с тронной речью во время церемонии открытия новой сессии британского парламента.

Текст речи пишет кабинет министров, на этот раз правительство представило программу не на год, а на два.