Во Франции заявили, что настаивают на усилении санкций против КНДР

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости. Французские власти настаивают на усилении международных санкций против КНДР, чтобы добиться от Пхеньяна отказа от ядерной и ракетной программ, заявил заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини.

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.

"Франция активно сотрудничает с партнерами во всех форматах, чтобы добиться от КНДР отказа от ядерной и баллистической программы в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Мы работаем с партнерами над усилением введенных ранее санкций и призываем усилить санкции Совета Безопасности и Европейского союза, чтобы ужесточить давление на северокорейский режим", — сказал Жиоржини на брифинге в среду.