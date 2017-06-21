Минобороны НКР опровергло данные Азербайджана о пленении военного

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (422)

ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергло в среду информацию военного ведомства Азербайджана о пленении военнослужащего.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о пресечении попытки проникновения армянской разведывательно-диверсионной группы и захвате в плен одного из военнослужащих.

"Распространенное 21 июня министерством обороны Азербайджана сообщение о пресечении диверсионной вылазки и пленении армянского военнослужащего является очередной дезинформацией. Минобороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха) заявляет, что Армия обороны подобную операцию не проводила", — заявили в пресс-службе военного ведомства непризнанной республики.

В сообщении отмечается, что распространяя подобные заявления, азербайджанская сторона "рапортует об очередной победе в виртуальном пространстве и пытается выставить желаемое за действительное".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.