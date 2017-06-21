"Республиканцы" во французском Нацсобрании раскололись на две фракции

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости. Часть вновь избранных депутатов от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" заявила о создании отдельной фракции в Национальном собрании (нижняя палата), которая будет "открыта для диалога с правительством", объявил депутат Тьери Солер.

"Наша новая фракция, новая парламентская сила будет называться "Конструктивные "Республиканцы", "Союз независимых и демократов" (UDI) и независимые", — сказал Солер.

По его словам, депутаты фракции намерены занимать "конструктивную" оппозицию и готовую сотрудничать с властью при рассмотрении законопроектов, нацеленных на проведение реформ. "У нас нет никакого намерения блокировать необходимые реформы", — подчеркнул он.

"Мы не можем потерять еще пять лет", — сказал в свою очередь лидер UDI Жан-Кристоф Лагард.

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 112 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 30, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.