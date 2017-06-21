Террорист, пытавшийся напасть на военных в Брюсселе, был без оружия

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Мужчина, устроивший взрывы на центральном вокзале Брюсселя, пытался напасть на военных, не имея при себе оружия, заявил официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

Во вторник 36-летний марокканец, проживавший в Брюсселе, устроил два небольших взрыва на центральном вокзале бельгийской столицы. Военные застрелили его. Никто не пострадал.

По информации прокуратуры, после двух взрывов злоумышленник направился к военным, выкрикнув "Аллах акбар!" Именно в этот момент его застрелили.

"Насколько я знаю, он направился к по меньшей мере одному военному, он не был вооружен ни ножом, ни огнестрельным оружием, у него не было пояса со взрывчаткой", — заявил представитель прокуратуры.