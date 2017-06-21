Ле Пен считает, что Макрон "выкинул главу минюста, как старое полотенце"

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон "выкинул" министра юстиции Франсуа Байру "как старое полотенце" после того, как "попользовался" им в ходе президентской кампании, заявила лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Байру является главой партии MoDem ("Демократическое движение"), в отношении которой проводится расследование в связи с трудоустройством членов партии в качестве сотрудников Европарламента. Утром в среду он заявил, что покидает правительство страны.

"Я думаю, что господин Макрон воспользовался Байру в ходе президентской кампании, и теперь, когда у него есть большинство и без MoDem, он выкинул его, как старое полотенце. Это очень наглядно говорит о характере президента республики", — приводит слова Ле Пен агентство Франс Пресс.

Ранее министр обороны Франции Сильви Гулар попросила президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа не переназначать ее в правительство из-за расследования по делу MoDem.

Прокуратура Парижа в начале июня начала предварительное расследование в отношении MoDem по поводу возможного фиктивного трудоустройства представителей этой партии сотрудниками депутатов Европарламента.

Как сообщала газета Le Parisien, экс-член "Демократического движения", имя которого не разглашается, якобы был вынужден подписать рабочий контракт, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако, по словам бывшего члена MoDem, он редко имел контакты с ним. Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Le Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.