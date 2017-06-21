Экс-посол России в Эр-Рияде прокомментировал смену наследного принца

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение саудовского короля сменить наследного принца говорит о завершении этапа "трехзвенного руководства" и возвращении к привычной схеме правления в стране, когда есть король и один наследный принц — его сын, заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя Совета Федерации, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов.

В среду стало известно, что саудовский король Салман сменил наследного принца. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман, который в 2015 году после прихода к власти короля Салмана был назначен министром обороны, а затем — заместителем наследного принца. Кроме того, решением короля Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

"Судя по всему, этим решением деликатный период, которым было наличие трехзвенного высшего руководства, закончен, и вернулись к привычной для Саудовской Аравии схеме, когда есть король и наследный принц", — заявил Бакланов РИА Новости. По его мнению, власти страны оказались в сложной ситуации и поняли, что "эта тройка выглядела несколько искусственно, как промежуточный вариант".

Бакланов считает, что смена наследного принца свидетельствует об укреплении "позиции той части высшего истэблишмента Саудовской Аравии, которые непосредственно связаны с семьей короля и его сыном".

Эксперт отметил, что все это время король делегировал многие обязанности именно своему сыну, а не прежнему наследному принцу, который являлся замещающим его лицом. "По распределению обязанностей, выступлений и разъяснений внутренней и внешней политики чувствовалось, что, конечно, основную часть властных полномочий король весь этот промежуток времени делегировал Мухаммеду бен Салману, своему сыну", — заявил Бакланов.

Дипломат считает, что Мухаммед бен Салман продолжит линию своих энергичных инициатив, который он начал, будучи заместителем наследного принца.

"В этот период времени Мухаммед бен Салман предпринял целый ряд таких энергичных, заметных и весомых шагов и в экономической сфере – у него ряд инициатив был такого долговременного плана, — и в международной сфере, и с точки зрения поездок за рубеж, и встреч, в том числе и с нашим руководством. Поэтому речь уже не идет об изменении позиции, а, может быть, наоборот, о консолидации той линии, которую мы видели, тех решений, которые принимал король и которые во многом дальше принимали более развёрнутую форму в тех решениях, которые дальше уже осуществлял Мухаммед бен Салман", — заявил Бакланов.

По мнению эксперта, эта консолидация, в частности, связана с поиском оптимальной модели экономического и финансово-экономического развития Саудовской Аравии.