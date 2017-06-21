Связи между попытками теракта в Брюсселе и Париже нет, заявили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Связи между событиями в Брюсселе, где военные нейтрализовали устроившего взрыв мужчину, и нападением на жандармов в Париже не установлено, заявил журналистам официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

Во вторник 36-летний марокканец, проживавший в Брюсселе, устроил два небольших взрыва на центральном вокзале бельгийской столицы. Военные ликвидировали его. Никто не пострадал.

"На настоящий момент связи между этими двумя делами нет", — сказал Ван дер Сипт, отвечая на вопрос, связан ли инцидент в Брюсселе с событиями в Париже.

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.