Террорист в Брюсселе хотел взорвать чемодан с гвоздями и газовыми баллонами

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Террорист, нейтрализованный во вторник военными на центральном вокзале Брюсселя, пытался взорвать чемодан с гвоздями и газовыми баллонами, сообщил журналистам официальный представитель федеральной прокуратуры Брюсселя Эрик Ван дер Сипт.

По его информации, мужчина вошел в здание вокзала в 20.39 (21.39 мск), сначала подошел к кассам, а затем спустился к пассажирам, стоявшим возле лестницы. Он отошел от группы людей и в 20.44 вновь подошел к ним, с криками взорвав свой чемодан.

"Чемодан немедленно загорелся. Мужчина бросил свой багаж и спустился на перрон, преследуя начальника вокзала. Тем временем чемодан взорвался еще раз, сильнее. В нем были гвозди и газовые баллоны", — заявил представитель прокуратуры.

Отвечая на вопросы журналистов, прокурор заявил, что мужчина "хотел причинить гораздо больший ущерб". "Он пытался взорвать чемодан, который загорелся, был первый взрыв, затем отошел, чемодан взорвался второй раз сильнее, но ущерб мог быть гораздо значительнее", — сказал Ван дер Сипт.

Ранее глава МВД страны Ян Ямбон отмечал, что у преступника была при себе мощная бомба, и подчеркивал, что "худшего удалось избежать".

Террористом, пытавшимся устроить взрыв на центральном вокзале Брюсселя, оказался 36-летний гражданин Марокко. Он жил в брюссельской коммуне Моленбек, выходцами из которой оказались сразу несколько человек, причастных к взрывам в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 2016-м.