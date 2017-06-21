Премьер Бельгии: во вторник в Брюсселе удалось предотвратить теракт

Взрыв на вокзале в Брюсселе (23)

Криминалисты и полиция на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя

Криминалисты и полиция на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подтвердил, что во вторник на центральном вокзале в Брюсселе удалось предотвратить теракт, поскольку мужчина пытался привести в действие взрывное устройство.

Во вторник военнослужащие застрелили на центральном вокзале Брюсселя мужчину, который совершил небольшой взрыв. В среду глава МВД страны Ян Ямбон сообщил, что у злоумышленника было при себе взрывное устройство большей мощности, которое не было приведено в действие.

"Теракта удалось избежать. Человек пытался произвести взрыв, но военнослужащие немедленно вмешались", — сказал Мишель журналистам по окончании заседания Национального совета безопасности.

Он также подтвердил информацию Кризисного центра правительства Бельгии о принятии дополнительных мер безопасности в связи со вчерашним инцидентом.