Премьер Бельгии: во вторник в Брюсселе удалось предотвратить теракт

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подтвердил, что во вторник на центральном вокзале в Брюсселе удалось предотвратить теракт, поскольку мужчина пытался привести в действие взрывное устройство.
"Теракта удалось избежать. Человек пытался произвести взрыв, но военнослужащие немедленно вмешались", — сказал Мишель журналистам по окончании заседания Национального совета безопасности.
Он также подтвердил информацию Кризисного центра правительства Бельгии о принятии дополнительных мер безопасности в связи со вчерашним инцидентом.