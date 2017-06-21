В ООН заявили об усугублении проблемы голода в Южном Судане

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Число нуждающихся в гуманитарной помощи из-за голода в Южном Судане возросло до рекордных 6 миллионов человек, что составляет половину населения страны, свидетельствует пресс-релиз, опубликованный институтами ООН.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), на сайте которой опубликован пресс-релиз, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа (WFP) отметили, что проблема голода в стране смягчилась, но ситуация "продолжает внушать ужас".

Согласно обновленной Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в июне-июле 2017 года число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, оценивается в 6 миллионов человек.

"Это наибольшее число людей, которые когда-либо сталкивались в Южном Судане с серьезной нехваткой продовольствия", — говорится в сообщении IPC. В мае число таких лиц оценивалось в 5,5 миллиона (45% населения страны).

Отмечается, что ситуация в Южном Судане осложнилась из-за вооруженного конфликта.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.