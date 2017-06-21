В Китае рассказали об усилиях по решению ядерной проблемы КНДР

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова и делает это без какого-либо давления со стороны других стран, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"С целью урегулировать ядерную проблемы Корейского полуострова Китай прилагает непрекращающиеся упорные усилия, мы играем важную и конструктивную роль", — заявил дипломат, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Китай не помог Вашингтону по КНДР.

Он также отметил, что соответствующие усилия Китая признаны всеми, "Пекин предпринимает эти действия не из-за какого-то внешнего давления, а потому что мы являемся частью этого региона и ответственным членом международного сообщества, ситуация на Корейском полуострове входит в круг наших фундаментальных интересов, именно поэтому Китай работает над ее урегулированием".

"В связи с эскалацией ситуации на Корейском полуострове, наблюдаемой в последнее время, Китай прикладывает еще большие усилия для продвижения мирных переговоров, чтобы вернуть проблему Корейского полуострова обратно на путь консультаций и диалога", — подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее президент США Трамп заявил, что Китай попытался, но не смог помочь США по КНДР. США на протяжении долгого времени убеждали КНР оказать более жесткое давление на КНДР, поскольку львиная доля внешнеторгового оборота КНДР приходится на Китай.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

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