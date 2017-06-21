В Китае рассказали об усилиях по решению ядерной проблемы КНДР

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова и делает это без какого-либо давления со стороны других стран, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он также отметил, что соответствующие усилия Китая признаны всеми, "Пекин предпринимает эти действия не из-за какого-то внешнего давления, а потому что мы являемся частью этого региона и ответственным членом международного сообщества, ситуация на Корейском полуострове входит в круг наших фундаментальных интересов, именно поэтому Китай работает над ее урегулированием".
"В связи с эскалацией ситуации на Корейском полуострове, наблюдаемой в последнее время, Китай прикладывает еще большие усилия для продвижения мирных переговоров, чтобы вернуть проблему Корейского полуострова обратно на путь консультаций и диалога", — подчеркнул Гэн Шуан.
В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.
Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.
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