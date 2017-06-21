Украинские СМИ сообщили о митинге у здания Рады

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Около 300 представителей ряда политических сил проводят митинг возле здания Верховной рады Украины с требованием принять новый закон о выборах, передает украинское агентство УНИАН.

По данным СМИ, в частности, в митинге принимают участие представители партии "Объединение "Самопомощь", националистической партии "Свобода", а также еще нескольких партий.

В частности, они требуют отменить мажоритарную избирательную систему, снизить проходной избирательный барьер для партий с 5 до 3%, запретить политическую рекламу на телевидении, ввести механизм отставки президента в порядке импичмента, а также изменить избирательную систему в парламент, введя систему открытых списков, и обновить состав Центральной избирательной комиссии.

Ситуация у здания парламента спокойная. Правоохранители охраняют здание Верховной рады по периметру.

Очередные выборы парламента Украины должны состояться осенью 2019 года.